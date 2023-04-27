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В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь

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В Роспотребнадзоре граждан РФ проинформировали, из-за кого в Екатеринбург вернулась корь
Здоровье
Фото из открытых источников

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали гражданам РФ о случаях кори в регионе. Как оказалось, с начала года в было выявлено 32 случая заражения этой болезнью. Большинство пациентов - это люди из стран ближнего зарубежья. У них нет необходимых прививок.

Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, что корью заражаются в основном непривитые. Поэтому важно, чтобы в регионе уровень вакцинации был близок к 100%. В Свердловскую область завозят вирус из других стран.

Добавим, что в РФ по календарю прививок первую вакцинацию от кори следует сделать ребенку в один год. Ревакцинацию проводят в после достижения 6-ти лет. Те, кто не был в детстве вакцинирован, могут сделать прививку до 35 лет. Людям из групп риска можно прививаться до 55 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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