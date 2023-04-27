Врач Лебедева проинформировала жителей в РФ о вреде употребления на завтрак каши с молоком

Употребление каши с молоком на завтрак может навредить здоровью человека. Об этом гражданам РФ рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По информации эксперта завтрак важен для людей с хронической усталостью или нарушениями сна. Дело в том, что утром человеческий организм вырабатывает контринсулярные гормоны. Из-за этого в крови повышается уровень глюкозы.

Молочная каша в качестве завтрака повышает уровень сахара. Организм попытается снизить уровень глюкозы при помощи выработки инсулина.

«После такого завтрака в итоге через два часа человек захочет перекусить, а затем ситуация снова повторится, то есть развивается «патологическая инсулинорезистентность», — говорит гастроэнтеролог.

Добавим, что самыми полезными для завтрака являются низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белков и жиров.