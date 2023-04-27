Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет 50%. Об этом ранее заявил доктор медицинских наук Владимир Тимченко.

Это не просто преувеличенные, это колоссально преувеличенные данные. То есть просто ложь, - возмутился доктор.

По данным действительного члена Академии военных наук РФ, в начале 20 века на фоне эпидемии летальность составила 1%. К 60 году снизилась до 0,08%. Про 50% летальность ни один источник никогда не говорил.

Также доктор развеял опасения насчёт вспышки кори среди взрослого населения из-за отсутствия вакцины. Врач пояснил, что взрослые болеют корью намного тяжелее, но болезнью практически все переболели в детстве, поэтому вакцинация не требовалась.

Напоследок специалист отметил, что иммунитета от прививки от кори в детском возрасте надолго не хватает. По его словам, корью лучше в детстве переболеть, чем получить осложнения от вакцины.