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Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины

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Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины
Здоровье
Фото из открытых источников

Российское общественники обратились с заявлением провести проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле, которая угодила в скандал. Артистка заявила, что не видит смысла в советских памятниках солдатам ВОВ.

По словам исполнительницы, она не понимает людей, которые преклоняют голову перед памятником Неизвестному Солдату. Вайкуле отмечает, что это не место захоронения, поэтому никакой художественной ценности не имеет. Также Лайма уверена, что РФ «приватизировала» русский язык и День Победы.

Но кто еще из российских знаменитостей часть гонораров отправляет на поддержку ВС Украины и причастна ли к этому жена иноагента Максима Галкина? О чем поют братья Меладзе, Альбина Джанабаева и Вера Брежнева? Почему фамилия Максима Покровского оказалась на сайте «Миротворец»? Об этом расскажут в новом выпуске «ЧП. Расследование» на канале НТВ в субботу, 29 апреля, в 16:20.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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