«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует преддиабет, поэтому важно его вовремя определить.

Основная опасность состоит в том, что протекает он бессимптомно, уверяет Александр Мясников. Специалист назвал явные признаки, которые помогут не пропустить начало преддиабета. Для этого нужно сдать анализ крови.

Если глюкоза в крови натощак составляет от 5,6 до 6,9 ммоль/л, а после „сахарной нагрузки“ —от 7,8 до 11,3, при этом уровень гликозилированного гемоглобина 6,0−6,4, это может говорить о преддиабете, говорит врач.

По словам доктора, преддиабет грозит переходом в диабет. К тому же, это фактор риска для инфаркта, атеросклероза, инсульта.