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В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени

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В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени
Здоровье
Фото из открытых источников

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки, фруктовые соки.

Дел в том, что они увеличивают у несколько раз количество накопленного в печени жира. Но не только сахар наносит вред органу. Продукты с высоким содержанием соли также повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты увеличивают содержание сахара в крови, что ведет к накоплению жира в печени.

Также нужно избегать жирного переработанного мяса с насыщенными жирами, чтобы снизить эти риски. Об этом расрказала врач-гепатолог Алла Южнова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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