В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки, фруктовые соки.

Дел в том, что они увеличивают у несколько раз количество накопленного в печени жира. Но не только сахар наносит вред органу. Продукты с высоким содержанием соли также повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты увеличивают содержание сахара в крови, что ведет к накоплению жира в печени.

Также нужно избегать жирного переработанного мяса с насыщенными жирами, чтобы снизить эти риски. Об этом расрказала врач-гепатолог Алла Южнова.