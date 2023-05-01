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«ИноСМИ»: Названы продукты, которые «любит» человеческий мозг

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«ИноСМИ»: Названы продукты, которые «любит» человеческий мозг
Здоровье
Фото из открытых источников

Диета очень важна для нашего мозга. Он использует 20% энергии, потребляемой организмом. Больше всего этот орган любит рыбу, салаты с зеленью, орехами.

Мозгу нужен витамин В, который содержит мясо индейки, бобы, семена подсолнечника, арахис, молоко. Чтобы серые клетки мозга эффективно обменивались информацией, надо обеспечить головной мозг лецитином, который можно найти в яичном желтке, льняном семени, арахисе.
Фолиевая кислота, также крайне необходимая, содержится в шпинате, капусте, грибах, чечевице. Необходимый для правильной работы цинк можно найти в тыквенных семечках, а магний — в гречке.
Оболочки нервных клеток мозга строятся при помощи омега-3 жирных кислот, содержащихся в основном в рыбе: их много, примеру, в сельди и скумбрии.
А вот избегать нужно: белого хлеба, сладостей, сахара, соли, жирного мяса, алкоголя, кофе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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