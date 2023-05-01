«ИноСМИ»: Названы продукты, которые «любит» человеческий мозг

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,
Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же
Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году
Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69
Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире
Алла Пугачева, проживающая с мужем и детьми Гарри и Лизой в Израиле, решила наследникам показать Европу. Примадонна опубликовала видеоролик, на
В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о
Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.
Синоптик Наталья Мироничева рассказала в целом о погоде в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Она отметила, что погодные условия в этом месяце
Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на