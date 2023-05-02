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«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть

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«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с которой сталкиваются мужчины, но ее решение постоянно откладывают на потом. Такое наплевательское отношение к своему здоровью является распространенной причиной трагического развития серьезных заболеваний.

По словам врача, есть несколько состояний, которые требуют немедленного обращения к врачу, даже если ранее у мужчины никаких проблем со здоровьем не наблюдалось.

Насторожить должно ухудшение мочеиспускания, а именно необходимость просыпаться для того, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь. Еще одним серьезный "звоночком" является появление крови во время похода в туалет.

"Печально, этот симптом - не первый. Рак долгое время о себе не заявляет, поэтому большинство случаев его выявления на ранней стадии - это дисциплина или случайность, но не закономерность", - резюмировал специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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