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Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии

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Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии
Здоровье
Фото из открытых источников

О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала «Россия 1».

По словам доктора, уровень массового иммунитета населения к этой смертельно опасной инфекции снижается. Врач отметил, что массовая вакцинация населения России проводилась в 30–40 годы минувшего века. Тогда полностью удалось искоренить тяжелую инфекционную болезнь. 

В 1990-е годы в РФ и странах СНГ меры по профилактики проводились не строго, что привело к постепенному росту заболеваемости. Мясников предупреждает, что к 60 годам иммунитет к недугу остается примерно у 30% привитых. От опасных заболеваний человеку надо прививаться каждые 10 лет, резюмировал врач.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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