Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии

О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала «Россия 1».

По словам доктора, уровень массового иммунитета населения к этой смертельно опасной инфекции снижается. Врач отметил, что массовая вакцинация населения России проводилась в 30–40 годы минувшего века. Тогда полностью удалось искоренить тяжелую инфекционную болезнь.

В 1990-е годы в РФ и странах СНГ меры по профилактики проводились не строго, что привело к постепенному росту заболеваемости. Мясников предупреждает, что к 60 годам иммунитет к недугу остается примерно у 30% привитых. От опасных заболеваний человеку надо прививаться каждые 10 лет, резюмировал врач.