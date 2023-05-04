Врач-терапевт Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств

Покупка лекарственных средств без предварительной консультации с лечащим врачом является главной ошибкой многих пациентов. Об этом сообщает врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Самая основная ошибка, которую люди допускают, когда занимаются самолечением, то есть когда покупают лекарства без назначений специалистов", – говорит эксперт.

По ее словам, самолечение всегда опасно, поскольку человек может неправильно оценить состояние. Одни и те же симптомы соответствуют различным заболеваниям.

Доктор также добавила, что даже покупка лекарств для снижения температуры не всегда оправдана. Только медик правильно подберет лечение, которое принесет положительные результаты.