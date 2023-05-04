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Врач-терапевт Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств

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Врач-терапевт Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств
Здоровье
Фото из открытых источников
Покупка лекарственных средств без предварительной консультации с лечащим врачом является главной ошибкой многих пациентов. Об этом сообщает врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Самая основная ошибка, которую люди допускают, когда занимаются самолечением, то есть когда покупают лекарства без назначений специалистов", – говорит эксперт.
По ее словам, самолечение всегда опасно, поскольку человек может неправильно оценить состояние. Одни и те же симптомы соответствуют различным заболеваниям.
Доктор также добавила, что даже покупка лекарств для снижения температуры не всегда оправдана. Только медик правильно подберет лечение, которое принесет положительные результаты.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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