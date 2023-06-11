«Rg.ru»: Врач-эндокринолог из РФ Зухра Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты считаются самыми опасными для сосудов. По информации специалиста, лучше забыть об алкоголе, сахаре, копченостях, бутилированных соках, лимонадах, сладкой газировке.

К том уже, как отметила врач, она считает неприемлемыми такие способы приготовления пищи, как жарка.

«Я полностью бы отказалась от жарки. Также нужно свести к минимуму употребление сахара, алкоголя и, конечно же, исключить курение. Лучше также не пить соки и газировку. Убрать из рациона любые копчености. Не помню, когда в последний раз ела колбасу. Лучше запечь кусок мяса и порезать его. Это лучше любой колбасы. Вкусно, полезно, питательно», — говорит специалист.

Особое внимание эндокринолог уделила сахару, который способен провоцировать ожирение, а также опасные сосудистые недуги и другие болезни.