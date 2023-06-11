«Rg.ru»: Врач-реаниматолог Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

Врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Лишова рассказала «Rg.ru», что делать в случае отравления метанолом. По ее словам, этанол (этиловый спирт) является хорошим антидотом при отравлении метанолом, поэтому, если отравление произошло именно метиловым спиртом, то взрослому дают выпить 40% этиловый спирт (водку), однако не более 50 или 70 мл.

Эксперт добавила, что после госпитализации пациента при наличии показаний, терапия этанолом может продолжена вместе с другим видом лечения. Введение этанола проводят, пока концентрация метанола или опасных метаболитов не снизится до безопасного уровня и не восстановится должное кислотно-щелочное равновесие.

Однако врач подчеркнула, что так можно делать только в условиях стационара, поскольку диагностику отравления метанолом можно провести исключительно в больнице.