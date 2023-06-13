Ученые из Амстердамского университета рассказали, почему возвращается вес после похудения

Ученые из Амстердамского университета (Universiteit van Amsterdam) провели очередное исследование, в ходе которого выяснили причину возвращения лишнего веса после похудения.

Как удалось установить, у людей, имеющих избыточный вес, дофамин (гормон, который отвечает за удовольствие от приема еды) вырабатывается недостаточно. Это отрицательно влияет на процесс похудения.

К слову, дофамин является продуцируется во время приема пищи и даёт человеку ощущение сытости. Но человек с низким уровнем гормона не сможет в полной мере насытится от приема еды, что приводит к перееданию и набору лишнего веса. Ученые говорят, что у людей с ожирением адаптация мозга более медленная, именно из-за этого снижается способность головного мозга регистрировать насыщение в желудке.