Хирург Гадзиян предупредил россиян, что оторвавшийся тромб может убить за секунды

Своевременная диспансеризация позволяет вовремя обнаружить проблемы со здоровьем, на которые человек не обращает внимания. По мнению хирурга-андролога Марка Гадзияна, нередко врачи выявляют критическое ожирение печени, ухудшение зрения, ранние катаракты, гипертонию, онкологические болезни во время планового осмотра.

Также в ходе медицинского осмотра специалистам удается выявить тромбоз, который несет пациенту смертельную опасность. Дело в том, что оторвавшийся тромб убивает человека буквально за считанные секунды.

«Люди не сдают анализ «на тромбообразование» - а затем умирают за секунды», - отмечает Гадзиян.

Также о смертельной опасной может говорить утренний кашель, от него человек задыхается. Он указывает на присутствие рака легких, резюмирует врач.