Хирург Умнов: литр водки в течение часа может убить человека

Выпитый на протяжении часа литр водки может убить человека, рассказал хирург Александр Умнов. По словам доктора, в таком случае концентрация этанола в крови достигнет показателя 5-6 граммов на литр крови.

Как предупреждает специалист, у человека, который принял большую дозу водки, замедляется дыхание, учащается пульс, падает температура тела, отмечается спутанность сознание, эпилептические припадки, несвязная речь, а также галлюцинации.

Критическая доза алкоголя вызывает острое отравление и даже кому, поэтому нужно срочно промыть желудок содовым раствором (1 ч.л. соды на литр воды) и дать выпить пострадавшему не менее 20 таблеток активированного угля. Следует предложить сладкий горячий чай. Глюкоза даст клеткам головного мозга питание, а чай немного согреет. Также необходимо обязательно положить человека на бок и следить, чтобы тот не захлебнулся рвотными массами.