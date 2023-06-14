Под Екатеринбургом задержали подростка, у которого нашли инструкцию по проведению терактов

Как пишет портал Baza, сотрудники ФСБ несовершеннолетним парнем заинтересовались впервые в апреле. Весной у него школьника изъяли смартфон во время проведения обыска по месту жительства. Изучив телефонное устройство, правоохранители среди файлов обнаружили один под названием «Руководство по начальной военной подготовке». Также силовики нашли инструкцию по изготовлению взрывчатки и информацию о проведении терактов. Подросток подписался на разные экстремистские Телеграм-каналы.