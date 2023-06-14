Врачи открыли неожиданное свойство селедки в борьбе против развития рака

Сергей Агапкин, врачи ведущий, вместе с диетологом Мариной Макишей рассказали в программе «О самом главном», которая выходит на канале «Россия 1», о неожиданном свойстве селедки. Эту рыбу, оказывается, можно употреблять для профилактики рака.

По словам доктора, такие свойства продукту придают селен и жирные кислоты омега-3, которые селедка содержит в большом количестве.





«Эти вещества являются мощным антиоксидантом, они защищают клетки от разных метаболических повреждений», — говорит диетолог.

Также омега-3 благотворно влияют на состояние кожи, предотвращают старение, снижают риски нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера.