Гастроэнтеролог РФ Кашух: употребление кваса способствует улучшению работы сердца и сосудов

Гастроэнтеролог из РФ Екатерина Кашух назвала несколько полезных свойств кваса. По словам специалиста, в этом пенном летнем напитке содержится много витаминов группы B1, B2, PP, E. Также в квасе есть никотиновая кислота или ниацин.



«Эти полезные вещества нужны человеку для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и нервной. Он предотвращает ломкость сосудов», — говорит эксперт.





Однако доктор предостерегает людей с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ от употребления большого количества промышленного кваса, который не только не принесет пользу, но и может навредить.