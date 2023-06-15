Хирург Гадзиян: Сильный утренний кашель сигнализирует о серьезных сбоях в организме человека

Хирург РФ Марк Гадзиян проинформировал граждан, что сильный утренний кашель может являться сигналом развития серьезных патологических процессов в человеческом организме.

В частности, Гадзиян призвал особенно насторожиться курильщиков, для которых кашель - привычное дело. Дело в том, что если он начинается ранним утром до употребления первой сигареты, это может говорить о серьезных сбоях в работе не только легких, но и целого организма.

Хирург советует в таком случае обратиться к врачу, особенно если кашель утром сопровождается головной болью, изжогой, перебоями в работе сердца. Такие симптомы могут говорить о развитии сердечно-сосудистых патологий и рака. Кроме того, специалист напомнил о необходимости регулярно проходить диспансеризацию.