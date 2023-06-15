Врач-диетолог Бобровский: Узнать «прогноз смерти» россиянам может помочь липидограмма

Людям после 40 лет нужно ежегодно сдавать анализ, который помогает оценить риски развития смертельно опасных болезней.

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога, доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрея Бобровского, атеросклероз опасен для человека отсутствием жалоб до самой катастрофы. Эту болезнь доктор называет лидером по коварству.

Человек поначалу не чувствует никаких изменений. Для этого необходимо часто сдавать анализ крови. С точки зрения профилактической медицины, нужно следить за липидограммой, которая покажет соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина в крови.

При помощи липидограммы можно выявить коэффициент атерогенности (вероятность развития сердечно-сосудистых недугов). Многие врачи этот коэффициент называют прогнозом смерти.

