Врач-онколог Нигманова из Уфы составила ТОП-7 главных признаков наличия червей в организме человека

Врач высшей категории паллиативной помощи, хирург-онколог Гульнур Нигманова из Уфы назвала ТОП-7 симптомов наличия червей в организме человека. Как отмечает специалист, паразиты могут оказаться в мозге, сердце или любом другом месте.

Некоторые черви питаются в просвете кишечника. Власоглав же головой вкручивается в стенку кишечника. Он питается кровью и вызывает анемию. Может жить в организме до шести лет. В сутки употребляет 0,5 мл крови. Теперь подумайте сколько крови пьет целая компания, - говорит врач.

Среди главных симптомов наличия червей Нигманова назвала хроническую диарею, анемию, метеоризм, изжогу, снижение аппетита, аллергию, кожные высыпания. Для выявления паразита нужно сдать анализ кала на яйца глистов методом ИФА. Общий анализ крови при этом покажет повышение эозинофилов.