Диетолог РФ Кованова призвала есть чаще для борьбы с изжогой, но маленькими порциями

Диетолог-нутрициолог София Кованова поделилась советами касательно того, как можно избавиться от изжоги без применения лекарств. По словам эксперта, одной из главных причин ее появления является неправильное питание, поэтому в первую очередь нужно изменить пищевые привычки.

Самый главный совет - употребление пищи чаще, однако в небольших порциях. Это помогает избежать перегрузки ЖКТ и снижает риски появления изжоги. Еще нужно обратить внимание на продукты, провоцирующие появление изжоги, если они даже считаются полезными. Среди таких продуктов врач называет листовые овощи, баклажаны, томаты, перец, орехи.

Кованова подчеркнула, что препараты временно убирают симптомы изжоги, но не устраняют ее причин. Поэтому консультация врача обязательна.