Гастроэнтеролог Свиридова рекомендует отказаться от зеленого чая при заболеваниях ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала о ограничениях в употреблении зеленого чая. По словам заведующей терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина, не рекомендуется употреблять напиток беременным, поскольку танины в его составе могут препятствовать всасыванию фолиевой кислоты, необходимой для развития нервной системы плода.

Употребление зеленого чая не желательно людям с низким артериальным давлением, а также страдающим от железодефицитной анемии и остеопороза, поскольку танин задерживает абсорбцию кальция, магния, железа в кишечнике.

Также зеленый чай повышает кислотность желудочного сока. Его не стоит пить тем, кто страдает от гастрита, язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Врач добавила, что бодрящий напиток нужно употреблять через час после еды, но не перед сном для избежания бессонницы.