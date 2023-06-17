Онколог Дебора Ли назвала боль, усиливающуюся по ночам, как возможный симптом рака

Онколог Дебора Ли заявила, что боль, которая усиливается по ночам, может быть симптомом рака, если не связана с травмой, пишет научное издание Mirror.

Доктор отмечает, что 38 процентов онкологических больных испытывают сильную или умеренную боль во время сна. Она объяснила, что рост опухоли, происходящий ночью, вызывает болезненные ощущения у человека. К тому же, лежащий человек ощущает давление опухоли на окружающие ее ткани. Кроме боли, симптомы онкологии могут быть потеря аппетита, потеря веса, недомогание, слабость, чрезмерная усталость, тошнота, лихорадка.

Эксперт призвала всех к обследованию, если вышеуказанные симптомы сохраняются более чем три недели.