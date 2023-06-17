У 19-летнего тюменца нашли серьезную патологию сердца после съеденной шаурмы

19-летний тюменец попал в больницу после съеденной шаурмы. Молодой человек пожаловался на отдышку, боль в грудной клетке, высокую температуру. Диагноз «острый панкректит», поставленный врачами, не подтвердился. В итоге выяснилось, что у жителя Тюмени обострился гастрит и был выявлен миокардит.

«К обследованию подключились сотрудники отделения лучевой диагностики ОКБ № 2. Выполнили МРТ визуализацию сердца. Это считается „золотым стандартом“ в исследованиях сердца. Благодаря этому смогли увидеть кровоснабжение органа, работу клапанов и сократительной функции. Также удалось увидеть зону инфаркта средней стенки, подтвердив миокардит», — говорит доктор Рустам Талыбов.

Добавим, что пациент уже прошел курс необходимого консервативного лечения. Он выписан из больницы и находится дома. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.