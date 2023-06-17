Врач из РФ Лебедева назвала продукты, блокирующие работу кишечника, когда все яды идут обратно

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как не усугубить свое состояние, если есть трудности с опорожнением кишечника. Человек испытывает сильный "эмоциональный дискомфорт", а еще рискует заполучить опасные недуги.

По словам врача, при застое стенки кишечника всасывают воду. Вместе с ней попадают обратно в организм все токсины и яды. Это приводит к сильному самоотравлению, местному воспалению и риску возникновения колоректального рака.

Одна из главных причин, которая усугубляет опорожнение кишечника, ошибки в питании. Человек употребляет мало клетчатки и жидкости. Также запор провоцирует алкоголь и кофе, низкая физическая активность, слабость передней брюшной стенки и прием некоторых лекарств.