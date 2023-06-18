Диетолог РФ Гинзбург: При панкреатите стоит исключить из рациона сметану, мороженое и сливки

Многие люди сталкиваются с панкреатитом, который нередко сопровождается сильными болями. Есть несколько способов снизить симптомы, пересмотрев рацион питания. Об этом пишет врач-диетолог РФ Михаил Гинзбург.

При этой болезни желательно из рациона исключить сметану, мороженое, сливки, ограничить употребление сладкого. Если говорить о продуктах, которые желательно употреблять, нужно увеличить в рационе количество овощей, морсов, ягод. Диетолог посоветовал включать чаще рыбу, употреблять макароны, а также другие кисломолочные продукты, но с низким содержанием жира.

Впрочем, при первых признаках панкреатита - тошноте, рвоте, вздутии живота, повышении температуры тела, снижении веса, желтушности кожи - нужно срочно обратится к врачу-гастроэнтерологу.