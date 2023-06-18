ФАН: Употребление красного мяса и сахара провоцирует рак толстой кишки у человека

Ученые из США поведали общественность, какие продукты увеличивают риск развития рака толстой кишки. Отмечается, что эта болезнь «помолодела» и стала все чаще встречаться у молодых людей.

К 2030 году ожидается увеличение смертности от заболевания у людей в возрасте до 40 лет в два раза. При этом колоректальный рак станет самой смертоносной разновидностью онкологии для молодежи. Исследователи решили разобраться, почему так происходит.

В итоге выяснилось, что сахар и красное мясо повышают риски развития рака толстой кишки. По данным исследователей, существует разница усвоении вышеуказанных продуктов в разном возрасте.

Ученые порекомендовали отказаться от сахара и жирных сортов мяса, особенно жаренного на сковороде и открытом огне. Это снизит риск многих серьезных недугов.