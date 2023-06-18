Кардиолог ФГР Ландмессер сообщил о способах снижения риска сердечного приступа

Врач-кардиолог Ульф Ландмессер из Charite Hospital, Universitätsmedizin Berlin (Германия) поделился несколькими эффективными способами для того, чтобы снизить риск возникновения сердечного приступа.

Не секрет, что одной из главных причин проблем с сердечно-сосудистой системой является повышение артериального давления. Своевременное лечение недуга поможет предотвратить развитие патологии. Также увеличивают угрозу повышенные значения ЛПНП. Другой способ по снижению рисков сердечного приступа предусматривает изучение семейного анамнеза, чтобы получить прогноз на развитие патологий сердечно-сосудистой системы. Если у близких родственников в раннем возрасте был сердечный приступ, риски возникновения этой патологии у человека увеличиваются.