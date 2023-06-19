Sport24 рассказал о самой полезной ягоде для организма человека

Голубика — одна из наиболее ценных ягод. Она содержит витамины A, C, K, E, B6 и минералы (цинк, железо, магний, фолиеву кислоту, фосфор, калий).

К тому же, голубика богата антоцианами, антиоксидантами и флавоноидами, которые предотвращают риск злокачественных опухолей и замедляют старение клеток. Регулярное употребление ягоды благотворно влияет на весь организм, улучшает зрение, повышает концентрацию внимания; укрепляет иммунитет; снижает вредный холестерин в крови, что препятствует развитию сердечно-сосудистых недугов.

Как отмечается, при выборе голубики нужно обращать внимание на твердость ягод и однородный темный цвет. Темные крупные плоды более насыщенные и сладкие по вкусу.