Врач РФ Гадзиян проинформировал о последствиях от употребления трансжиров

По сведениям кандидата медицинских наук Марка Гадзияна, от употребления трансжиров могут быть крайне негативные последствия. Реч идет о маслах, применяющихся в пищевой промышленности для увеличения срока годности и улучшении вкуса.

Сообщается, что употребление трансжиров может нанести непоправимый вред здоровью. В том числе может вызвать снижение умственной активности, привести к рассеянности, ослабления памяти и развития слабоумия.

Трансжиры приводят образованию бляшек в сосудах и ослабляют питание мозга. Огромное содержание гидрогенизированных масел есть в многих десертах, тортах, пирожных. Запивать сладкой газировкой такую пищу еще опаснее, поскольку такое сочетание может ускорить наступление старческого слабоумия.