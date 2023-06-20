Кардиолог Копылов предупредил граждан в РФ об опасности самолечения гипертонии

Врач-кардиолог Филипп Копылов назвал главные ошибки, которые допускают люди с гипертонией. Как заявил директор Института персонализированной кардиологии, они отказываются от назначенных лекарственных средств.

Нередко человек занимается самолечением и начинает принимать средства народной медицины. При этом люди полностью исключают лекарства. Этого нельзя делать, поскольку народная медицина подойдет в качестве вспомогательного средства, говорит доктор.

Помимо всего прочего специалист напоминает о необходимости соблюдать диету. Людям, страдающим от гипертонии, желательно отказаться от жирной, жареной, а также соленой пищи.

«Такое питание усугубляет ситуацию с состоянием сердечно-сосудистой системы», - заключает кардиолог.