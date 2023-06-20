Невролог Чудинская предупредила, что женщины больше рискуют заболеть рассеянным склерозом

Врач-невролог Галина Чудинская проинформировала граждан РФ о том, что люди, которые не придерживаются здорового образа жизни, не следят за своим питанием, подвержены сидячему образу жизни, намного чаще остальных страдают от коварной болезни - рассеянного склероза.

Также специалист отметила, что это серьезное заболевание чаще диагностируется у женщин, чем мужчин. Чудинская рассказала, что еще одной немаловажной причиной, провоцирующей недуг, является острая нехватка витамина D.

По информации врача-невролога, нет способов, которые смогут избавить человека от развития рассеянного склероза. Однако нет, но если исключить из своей жизни все факторы, которые в несколько раз увеличивают риск болезни, можно снизить риск прогрессирующего хронического аутоиммунного заболевания нервной системы.