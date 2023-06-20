Терапевт Исаева назвала сокращение употребляемого сахара способом сохранить молодость

Как сообщил терапевт Камилы Исаев, неправильное питание приводит к появлению морщин и старению. По словам терапевта, «здоровая еда препятстует появлению морщин, сухости, прыщей, тусклости и прочих дефектов».

На внешнем облике негативно сказывается дефицит микроэлементов и витаминов. Отличным способом сохранить молодость является сокращение употребляемого сахара.

Эксперт утверждает, что избыточное потребление сладких продуктов провоцирует разрушение коллагена, кожа становится менее эластичной, менее упругой, более подверженной складкам, заломам, морщинам.

Доктор советует готовить самостоятельно еду, руководствуясь ЗОЖ. Также дополнительный способ сохранить молодость - отказ от колбасных изделий и алкоголя.