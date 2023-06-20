Вероятность вспышки холеры в России оценил врач-вирусолог Альтштейн

В РФ не будет эпидемии холеры. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Как напомнил эксперт, в Николаевской области на Украине недавно обнаружили возбудитель этой болезни.

По информации специалиста, это – не патогенный организм. Скорее всего нашли холероподобый вибрион, не способный вызывать эпидемию.

Кроме того, в данный момент холера не является опасной болезнью, поскольку ее контролирует санитарная эпидемиологическая служба. В цивилизованных странах недуг не доставляет больших проблем. Против распространения возбудителя хорошо работает качественная канализация, кипячение воды, регулярное мытье рук, отметил Альтштейн.

А вот Петр Чумаков добавил, что попадание возбудителя холеры в водоемы Николаевской области - маловероятно. Как предположил профессор, бактерия могла оказаться там из-за диверсий.