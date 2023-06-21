Врач РФ Бинатова: употребление жирного мяса может привести к нарушению работы сердца

По информации эндокринолога, диетолога, врача высшей категории «СМ-Клиники» Эльвины Бинатовой, исключив некоторые продукты питания из рациона можно сохранить здоровье сердца.

«Длинноцепочечные жирные кислоты, содержащиеся в большом количестве в жирной еде, повышают уровень холестерина. Он связан со снижением эластичности артерий, что провоцирует повышение кровяного давления у человека и развитие разных сердечно-сосудистых болезней», — сообщила врач.

Как отметила эксперт, из ежедневного рациона нужно исключить жирное мясо, колбасные изделия, сливочное масло, полуфабрикаты, сливки, сладости снеки, консервированные, соленые продукты, алкоголь, белый хлеб, а также каши быстрого приготовления.

Напротив, в рационе должны быть такие полезные продукты, как зелень, рыба, фрукты, овощи, ягоды, орехи, семена, цельнозерновой хлеб.