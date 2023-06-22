Диетолог РФ Пониматкина: немытые ягоды могут содержать вредные микроорганизмы

Нутрициолог и диетолог Алла Пониматкина сообщила, почему немытые ягоды могут быть опасны для человека. По словам специалиста, они содержат много микроорганизмов.

«Промывание ягод является простым, но эффективным способом для снижения заражения, когда удаляется грязь и микроорганизмы. Для тщательной очистки можно применять специальные средства для ягод», — отметила врач.

По ее словам, нужно покупать ягоды у надежных поставщиков, которые следят за качеством продуктов.

А вот руководитель физико-химической лаборатории «Серконс ЭКО» Юлия Митина добавила, что отличить «экологически чистые» огурцы от огурцов с нитратами нельзя по внешнему виду, а только в лабораторных условиях. При этом исследование на содержание нитратов занимает четыре часа.