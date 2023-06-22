Врач РФ Демьяновская перечислила ТОП-3 продуктов, ухудшающих работу головного мозга

Некоторые продукты ухудшают работу мозга, информирует врач-невролог Екатерина Демьяновская. Негативно влияют животные жиры, соль и суши.

Эксперт уточняет, что вредят мозгу любые продукты с большим количеством соли - консервы, маринады, соевый соус, чипсы, сушеная рыба и чипсы. Это происходит из-за того, что соль приводит к увеличению кровяного давления.

«При гипертонии уменьшается просвет сосудов, постепенно сокращается количество сосудов в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка кровоток обедняется, и артериальная гипертензия становится серьезным фактором риска для развития деменции», – сообщила специалист.

К тому же, вредят животные жиры в большом количестве и даже суши. Оказывается, при их приготовлении применяют шлифованный рис, в котором мало витамина В1. Даже это небольшое количество разрушается под воздействие фермента тиаминазы, который содержит сырая рыба.