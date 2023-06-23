Жир на животе неконтролируемо растет: Врач назвал продукт вреднее сахара

Хирург-уролог, онкоуролог и андролог Марк Гадзиян предупредил об опасности "жидких" калорий. Их человек получает с некоторыми алкогольными напитками.

"Дело в том, что у спиртного высокий гликемический индекс. Он даже больше, чем у сахара", - говорит доктор.

По словам кандидата медицинских наук, полученные с алкоголем калории молниеносно идут в кровь. Можно не есть десерты, сахар, но стремительно набирать лишний вес, регулярно употребляя спиртное.

Также специалист добавил, что пиво, которое считают едва ли не безвредным легким напитком, содержит фитоэстрогены - аналоги женских половых гормонов. Поэтому у мужчин, пьющих литрами этот пенный напиток, формируется ожирение по женскому типу: у них большой живот и грудь. Нередко жир откладывается на бедра, а чтобы от него избавиться нужны годы.