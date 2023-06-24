Врач Хухрев посоветовал дачникам работать на огороде в перчатках для избежания столбняка

По информации терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Хухрева, россиянам нужно быть предельно осторожными при огородных работах. Всем людям необходимо соблюдать меры безопасности, поскольку у дачников повышен риск возникновения опасных болезней, таких как токсоплазмоз и столбняк.

«Споры столбняка в земле находятся. Если человек будет в огороде копаться, но наколется на ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть высокие риски заразиться», — говорит специалист.

По словам врача, через землю происходит инфицирование токсоплазмозом в том случае, если по участку гуляют уличные и соседские кошки. Эксперт советует работать только в перчатках. При этом не следует забывать про личную гигиену: обязательно часто мыть руки, не трогать руками лицо и глаза.