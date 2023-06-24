Врач-нутрициолог Серафимович: орех кешью снижает холестерин и повышает работу мозга

Эксперт в области питания Анна Серафимович посоветовала употреблять кешью всем людям для снижения уровня холестерина в крови и для повышения работоспособности головного мозга.

Как показали последние исследования, полезные вещества, содержащиеся в этих орехах, крайне благоприятно воздействуют на человеческий организм. Они защищают от опасных болезней.

Дело в том, что составе кешью есть много ненасыщенных жиров, меди и витаминов группы В, необходимых для хорошей памяти и мозговой активности. Улучшить состояние сердца, нервной системы, сосудов помогут кальций, магний, железо, фосфор.

Кроме того, нужно отметить, что регулярное употребление кешью (10 орешков в день для взрослых), поможет замедлить старение органзма за счет содержащихся антиоксидантов.