Врач Шафалинов перечислил продукты, вызывающие аллергию и рак

Владислав Шафалинов в интервью «Царьграду рассказал», что к ухудшению здоровья, появлению аллергии и рака может привести употребление некоторых продуктов. Как отметил врач, в своей практике он замечает негативные изменения здоровья пациентов, связанных не только с экологическими, но и с диетическими факторами.

По словам эксперта, ранее аллергии встречались преимущественно у детей, подростков и женщин, сейчас они распространены среди взрослого населения. Шафалинов говорит, что питание - одно из главных факторов, который влияет на возникновение аллергии. С возрастом аллергические реакции пропадают, однако пищевые привычки усиливают и ослабляют их проявление.

Качество продуктов играет большую роль для поддержания здоровья и профилактики онкологических заболеваний. В первую очередь специалист предостерегает от употребления продуктов ГМО и некачественной воды.