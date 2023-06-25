Диетолог Елена Щетинина: Красное мясо представляет опасность для человека

Диетолог-эндокринолог РФ Елена Щетинина проинформировала, что частое употребление красного мяса представляет угрозу для человека. Люди, часто употребляющие этот продукт, сталкиваются с онкологическими болезнями кишечника.

Для снижения рисков развития онкопроцесса нужно тщательно следить за питанием и не ограничиваться одним только мясом. Вместе с мясными продуктами необходимо употреблять богатую клетчаткой еду, которую содержат овощи. Это улучшит выведение продуктов распада белка и снизит риск развития болезни.

Врач отмечает, что также важно сократить количество и частоту употребляемого красного мяса, ограничить употребление жиров животного происхождения, которые провоцируют атеросклероз. Сбалансированное питание сохранит здоровье и предотвратит развитие недугов.