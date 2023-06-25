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Роспотребнадзор уведомил о новом смертельном вирусе Оз у клещей

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На границах РФ был ведется санитарный контроль, пока в Прикамье у клещей вирус Оз не был выявлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как сообщается, клещи являются переносчиками не только болезни Лайма и энцефалита, но еще одного вируса, который несет смертельно опасную угрозу для здоровья и жизни человека. Речь идет о вирусе Оз, от которого в Японии в минувшем году скончалась женщина.

Известно, что первыми симптомами вируса является лихорадка, потеря аппетита, слабость. Вирус впервые обнаружили в 2018 году у клещей. Он эндемичный для разных префектур Японии, передается с помощью укусов. За пределами страны обнаружен нигде не был.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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