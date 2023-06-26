Хирург Раджан: в немытом пупке может образоваться пупочный камень, грозящий инфекциями

В немытом пупке может образоваться пупочный камень, котрый грозит инфекциями. Хирург Каран Раджан предупредил об опасности, которая может грозить людям, недостаточно моющим свой живот и пупок в частности.

Как объяснил доктор, из-за специфической формы пупка там скапливаются жир, волосы, грязь, частички кожи и ткани. Пупочный камень еще называется омфалолитом. Для того, чтобы поддержать гигиену, достаточно мыть данную часть тела с мылом, хорошо промывать пальцем.

«Эта драгоценность не нужна вам. Она плохо пахнет, ведет к инфицированию. Если пупок глубокий, можно использовать ватный диск, именно так чищу пупки пациентам во время операций. Средств на спирту лучше не применять, они сушат кожу, вызывают покраснения», — отмечает специалист.