Sport24 рассказал, как нужно плавать для продуктивного и быстрого похудения

Если хотите похудеть, оптимальным выбором станет занятие плаванием от 45 до 60 минут с непрерывными движениями. Физическая активность создает дефицит калорий, что влияет на снижение веса пишет Sport24.

В процессе занятий можно сжечь много калорий. Их количество зависит от интенсивности тренировок и стиля плавания. Этот способ весьма эффективный даже при обычном рационе питания.

После небольшой разминки на суше можно начать плавание. При этом нужно постепенно увеличивать интенсивность движений. Применение разных стилей плавания и специального оборудования поможет человеку, желающему снизить вес, в тренировочном процессе.

При этом необходимо не забывать, что перед началом занятий надо проконсультироваться с врачом, особенно если у человека есть острые и хронические заболевания, кожные проблемы или чувствительность к дезинфицирующим средствам.