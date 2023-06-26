Ученые: Кофе повышает риск инсульта и инфаркта из-за кальциноза брюшной аорты

Ученые Университета Цзяо Тун в Сиане заявили об опасности кофе для людей, которые страдают гипертонией из-за рисков развития инфарктов и инсультов. Исследователи провели анализ результатов Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) с 2013 по 2014 годы.

Как оказалось, применение рентгена DXA при оценке кальциноза брюшной аорты у 2500 добровольцев выявило высокие показатели кальциноза по шкале Kauppila у людей, страдающих диабетом, болезнями сердца, гипертонией. При этом люди выпивали 390 гр кофе ежедневно.

Отмечается, что риск развития кальциноза брюшной аорты на 50% у любителей кофе. Этот показатель увеличивается до 70% при наличии артериальной гипертензии. Дело в том, что напиток приводит к росту плохого холестерина за счет нарушения сна и повышения давления.