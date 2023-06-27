Хирург Умнов: злоупотребление водкой провоцирует у мужчин импотенцию

Врач-хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление водки мужчиной может привести к импотенции и гинекомастии. Как утверждает специалист, гинекомастия развивается из-за разрастания жировой ткани или нарушения гормонального фона.

Пристрастие к крепким алкогольным напиткам провоцирует увеличение концентрации эстрогенов и снижает тестостерон, что может поспособствовать импотенции, поскольку снижается количество «подвижных» сперматозоидов, сужаются семенные канальца.

Также водка опасна тем, что повреждает корковое вещество в головном мозгу и нервы в тазу. Эти факторы отвечают за получение удовольствия, поэтому оргазм не наступает.

Ранее сообщалось, что литр водки, выпитый на протяжении часа, может убить человека. Концентрация этанола в крови в это время достигает от 5 до 6 граммов на литр крови, что переходит в острую фазу отравления.