Терапевт Котова: после укуса ядовитой змеи есть полчаса на оказание первой помощи

Алевтина Котова рассказала о первых симптомах укуса ядовитой змеи. Также терапевт поделилась советами касательно оказания человеку первой помощи.

«Укус ядовитой змеи можно визуально отличить – это одна либо две красные точки, которые расположены недалеко друг от друга. Следы от ядовитых клыков длиннее зубов прочих змей. Если человека укусила неядовитая змея, то можно увидеть несколько неглубоких проколов, похожих на царапины».

По словам Котовой, после укуса пресмыкающегося человек ощущает резкую нарастающую боль. В РФ самая распространенная ядовитая змея - гадюка. Последствием укуса становится - нарушение свертываемости крови, поэтому он сопровождается кровоизлияниями мелких сосудов и кровоточивостью.