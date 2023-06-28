Врач Банный заявил, что секс может стать причиной инфаркта у пожилых людей

Секс после 50 лет очень полезен. Он улучшает сон, тренирует сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, снижает риск «интимных» заболеваний. Но людям старшего возраста, страдающим хроническими недугами, нужно им заниматься с особой осторожностью, рассказал врач Денис Банный.

Эксперт отмечает, что наиболее распространенные риски для людей старшего возраста связаны с болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы. С возрастом снижается иммунитет, поэтому повышаются риски разных воспалительных процессов. Из-за этого людям специалист рекомендует применять интимную смазку и презервативы, заботиться всегда гигиене.

Касательно осложнений опорно-двигательного аппарата во время интима, они связаны с тем, что снижается прочность костей и эластичность связок.